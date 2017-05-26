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Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu

Interpol tarafından 3 haftadır kayıp olarak aranan İngiliz 63 yaşındaki Lynn Fitzgerald, Marmaris’deki 3 yıldızlı bir otelde bulundu.

26.05.2017 - 07:50
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İngiliz Lynn Fitzgerald, geçen ay ailesine Türkiye'ye bir hafta tatile gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

TATİLİNİ UZATTI

Marmaris'in turistik İçmeler Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele yerleşen Fitzgerald, ailesine haber vermeden bu ay başında tatilini uzattı. İngiltere'deki ailesiyle iletişime geçmeyen Fitzgerald, günübirlik kültür turları ve çeşitli etkinliklere katılarak tatilini sürdürdü.

HABER ALAMAYINCA INTERPOL'E BİLDİRDİLER

İngiltere'deki ailesi Fitzgerald'tan haber alamayınca, durum Interpol'e bildirildi. Interpol, Fitzgerald hakkında 'kayıp ilanı' çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda Fitzgerald'ın İçmeler Mahallesi'nde bir otel kaldığı tespit edilince, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçildi.

Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Polis, otel görevlileri ve yeminli tercüman eşliğinde Lynn Fitzgerald'ı, kaldığı odasından aldı. Hastanede doktor raporu alınan Fitzgerald'ın sürekli tebessüm etmesi dikkati çekti.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Fitzgerald, yapılan işlemler ardından rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son bir hafta içinde Interpol tarafından aranan üç İngiliz kadın turistin bulunarak ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

Interpol'ün aradığı İngiliz Marmaris'te bulundu


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