Interpol'ün kayıp başkanı bulundu

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

5 EKİM'DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Hongvey'in kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

İSTİFA ETTİ

Çin'de gözaltına alındığı duyrulduktan sonra Interpol Başkanı Hongvey, görevinden istifa ettiğini açıkladı.