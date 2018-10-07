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Interpol'ün kayıp başkanı bulundu

Günlerdir kayıp olan Interpol Başkanı bulundu. Ming Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle Pekin'de gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 21:49..
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Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

5 EKİM'DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Hongvey'in kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

İSTİFA ETTİ

Çin'de gözaltına alındığı duyrulduktan sonra Interpol Başkanı Hongvey, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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