İntifada nedir

Kudüs işgalini legal hale getiren ABD kararı, tüm dünyada büyük bir sarsıntıya neden oldu. Özellikle İslam aleminin kanayan yarası olan Kudüs, bir kez daha intifada çağrısı ile ayağa kalktı.

İNTİFADA NEDİR

Dün Kudüs'ün işgal edilmesine resmiyet kazanan ABD kararı sonrasında Hamas yönetimi, üçüncü intifada kararını aldı.

Çokça duyduğumuz intifada kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre Filistin halkının başkaldırısı olarak geçmektedir. Topsuz, tüfeksiz, tanksız ve mermisiz olarak tamamen sivil itaatsizliğe dayanan bu başkaldırı, daha önce de iki kez yapılmıştır.

İNTİFADA'NIN TARİHÇESİ

Birinci intifada İsrail’in, Aralık 1987’den 1993 Oslo Anlaşması'nın imzalanmasına kadar süren, Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı, Filistinlilerin ayaklanması ile başlamıştır.

El Aksa İntifadası olarak da bilinen Filistin'in İsrail'e karşı ikinci isyandır. Eylül 2000 sonlarında başlayıp, 2005’te biten, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki şiddetin arttığı, ikinci Filistinli ayaklanmasıdır. Ayrıca Oslo Savaşı olarak da bilinmektedir.

İNTİFADA'NIN KAZANIMLARI

Yaser Arafat önderliğinde başlayan ilk intifada, Filistin halkına özgürlük yolunda büyük bir özgüven kazandırmıştır. Çeşitli faaliyetler ile gerçekleştirilen İntifada ile Filistin sorununa uluslararası farkındalık sağlanmış ve en önemlisi de ikili devlet çözümünü intifada ile gündeme getirilmiştir.

3. İNTİFADA VE GÜNÜMÜZ

Bu gün içerisinde Hamas lideri İsmail Haniye, Filistin halklarına intifada çağrılarında bulunmuş ve 8 Aralık Cuma tarihiyle resmen harekatın başlatılması emrini vermiştir. Bu emir ile birlikte Filistin halkarı sokağa dökülmüş ve grevlerle, protestolarla eylemlerini başlatmıştır.

Özellikle Batı Şeria, Ramallah ve Gazze'de büyük eylemlerin yapılması planlanırken, Kudüs'ün statüsünün yeniden verilmesi ise bu eylemlerdeki en büyük nihai talep.