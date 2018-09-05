İntihar eden 17 yaşındaki genç komada

17 yaşındaki Ekrem B., Hendek'in Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde silahla kendisine ateş etti. Başından yara alan genç tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Mahalledeki tavuk çiftliğinde bakıcılık yapan aile, çalıştıkları sırada bir el silah sesi duydu. Silah sesi üzerine çiftliğin içerisindeki evlerine koşan aile, çocukları Ekrem B.'nin tabanca ile kendini başından vurduğunu gördü.

Ailesi tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekrem B., buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.