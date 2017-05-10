İntihar eden Boğaziçili Gizem'in ilginç notu

İstanbul Sarıyer’de 3 arkadaşıyla aynı evde kalan Boğaziçi mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar, odasında yaşamına son verdi. Genç kızın, “Beceremediysem lütfen siz yapın.” notu bıraktığı öğrenildi.

Habertürk.com'un haberine göre; Sarıyer Rumelihisarı’nda önceki gece meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nden geçen yıl mezun olan Gizem Zülal Kaynar, aynı üniversiteden 3 arkadaşıyla kalmaya başladı.

Ev arkadaşları Gizem Zülal Kaynar’dan haber alamayınca odasına girdi. Genç kızı yatağında baygın halde bulan arkadaşları sağlık ekipleri ve polisi aradı.

YANINDA TÜP VE MAVİ HORTUM VARDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri Gizem Zülal Kaynar’ın öldüğünü belirledi. İntihar ettiği kaydedilen Gizem Kaynar’ın yanında yeşil renkli bir tüp ve mavi hortum bulunduğu öğrenildi.

AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI

Ev arkadaşları polise verdiği ifadede, 6 kardeşi olan Gizem’in ailesiyle problemleri olduğunu belirterek, “Ailesiyle sıkıntıları vardı. Bu nedenle de memleketine dönmemişti.” dedikleri kaydedildi.

"BECEREMEDİYSEM LÜTFEN SİZ YAPIN"

Genç kızın arkadaşlarına, “Beceremediysem lütfen siz yapın. Öldürün beni.” notu bıraktığı öğrenildi. Ailesine de bir mektup yazdığı belirtildi.