1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye gelişmiş ülkelerin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurlar ve faizler üzerinden Türkiye ekonomisinin sabote edilmeye çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "Gelişmekte olan değil gelişmiş ülkelerin bile ilerisindeyiz" dedi.

2 Londra'da 12 katlı otelde yangın çıktı İngiltere'nin başkenti Londra'da gökyüzü bir anda siyaha boyandı. Meydanda bulunan 12 katlı otelde çıkan yangın, çevredeki insanların korku anlar yaşamasına neden oldu.

3 Ali Koç: Size garip gelen bana normal geliyor Kulüpler Birliği'nin iftar organizasyonunda Süper Lig ekiplerinin başkanları bir araya geldi. Burada konuşan Ali Koç "Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım." dedi.

4 Bursa'da dereye giren 2 çocuk, boğularak can verdi Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kirmastı Deresi'ne giren 12 yaşındaki Hakkıcan Şahin ile 14 yaşındaki Murat Güleç, boğularak hayatını kaybetti.

5 Kartal'da çarptığı aracın sürücüsünü kaputunda sürükledi Kartal'da aracına çarpan otomobil kaçmaya başlayınca, peşinden kovalayan H.A ön kaputa atladı. Durmayan sürücü, H.A'yı yüzlerce metre sürükledi.

6 İntihar eden gencin organları bağışlandı Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki İlkay Tan'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.