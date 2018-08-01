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İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

Aydın'da kendini asarak intihar girişiminde bulunan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Cem Durmuş'un organları bağışlandı.

DHA | 01.08.2018 - 00:45..
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Nazilli'de, geçtiğimiz Perşembe günü evinde bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak intihar girişiminde bulunan ve yakınlarının fark etmesiyle ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cem Durmuş, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

AİLE İKNA EDİLDİ, ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Durmuş'un 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cüneyt Karaçancı devreye girerek Durmuş'un ailesiyle organ bağışı hakkında görüştü. Aile görüşmenin ardından organ naklini onayladı.

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

ORGANLARIYLA 3 HASTAYA HAYAT VERECEK

Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekip tarafından yapılan ameliyatla Durmuş'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri ve sol böbreği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, sağ böbreği ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilen Durmuş'un organlarının 3 hastaya hayat vereceği öğrenildi.

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

Evli ve 2 çocuk babası olan Cem Durmuş'un cenazesi ise yapılan organ nakli ameliyatını ardından Merkez Koca Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

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İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

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