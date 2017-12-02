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İntihar eden generalin ne içtiği belli oldu

Savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunduğunu bildirildi.

AA | 02.12.2017 - 09:03..
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Hollanda Savcılığı, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının 29 Kasım'daki temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili araştırmasında ilk bulguları açıkladı.

KANINDAN SİYANÜR ÇIKTI

OM tarafından yapılan açıklamada, kanında potasyum siyanür konsantrasyonu bulunan Praljak'ın, bu maddeye bağlı olarak kalp yetmezliğinden öldüğünün düşünüldüğü belirtildi.

İntihar eden generalin ne içtiği belli oldu

ARAŞTIRMA HENÜZ TAMAMLANMADI

Açıklamada ayrıca, nihai ölüm sebebinin araştırmanın tamamlanması sonucunda duyurulacağı ifade edildi.

Araştırmada, ICTY ve Hırvat yetkilileri ile istişare sonucunda iki Hırvat uzmanın gözlemci olarak bulunduğu aktarıldı.

Hollanda Savcılığı, savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın 29 Kasım'da söz konusu sıvıyı içtiği şişenin içinde öldürücü kimyasal madde artıkları bulunduğunu bildirmişti.

ICTY ise eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharıyla ilgili bağımsız araştırma başlatacağını açıklamıştı.

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