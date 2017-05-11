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İntihar eden Gizem'in mektubundan: Bana cenaze yapmayın

Gizem Zülal Kaynar'ın intihar mektubunda ki ayrıntılar ortaya çıktı.

11.05.2017 - 10:05
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İstanbul Sarıyer’de intihar eden Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu 25 yaşındaki Gizem Zülal Kaynar'ın geride bıraktığı mekbunun detayları herkesi şok etti.

İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Kaynar, ailesiyle ilgili sert ifadeler kullandığı mektuba, cenazesine katılmalarını istemediği yakınlarının isimlerini de tek tek yazdı. Okuldan 3 arkadaşıyla birlikte kaldığı Rumelihisarı’ndaki evde canına kıyan genç kadının cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir’e götürüldü.

"BECEREMEDİYSEM LÜTFEN SİZ YAPIN"

Gizem Kaynar’ın “Beceremediysem lütfen siz yapın. Öldürün beni” diye başladığı mektubunda, özetle şu ifadeler yer aldı:

"ÇOK İNANÇLI BİRİ OLMASAM DA..."

“Eğer bu teşebbüsten dolayı fiziksel, zihinsel olarak hasar görmüş olursam kesinlikle o şekilde yaşamak istemem. Ve eğer ölebilmişsem ne mutlu bana. Çok inançlı biri olmasam da bir şekilde öldükten sonra burada da olan bitenin farkında olma ihtimali var. Bu yüzden cenaze de istemiyorum. Kimsenin gelip gitmesini istemiyorum.

"ONUN NASIL BİR YARATIK OLDUĞUNU BİLEN..."

Yüzsüz bir şekilde üstlerine alınmayacakları için belirteyim... Hele O.’nun nasıl bir yaratık olduğunu bilen, onunla kan bağı olan kimseyi istemiyorum. Onun ne olduğunu bilip de bir şey yokmuş gibi hayatlarını devam ettiren o b... yığınlarının hiçbirini görmek istemiyorum.”

İFADELERİ ALINACAK

Genç öğretmenin ev arkadaşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.U. ise ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Evde kalan 3 kişinin kullandığı ortak WhatsApp grubumuz var. Gizem, “İki saat içinde eve gelecek var mı?” mesajı attı. Sonra da görmedik. Odasını da kontrol etmedik. Olay günü yatağında bulduk.”

Öte yandan Kaynar’ın mektubunu inceleyen polisin, aile bireylerinin de bilgisine başvuracağı öğrenildi.

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