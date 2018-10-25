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İntihar edene bağıranların cezaları belli oldu

2 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden şahsa "Atlayacaksan atla" diye bağıran iki sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 14:21..
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2016 yılının Kadınlar Günü'nde gerçekleşen olayda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde köprü korkuluklarına çıkan Erol Çetin, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saatlerce ikna edilmeye çalışılmıştı.

POLİS SUDAN ÇIKARDI AMA KURTARILAMADI

Tüm çabalara rağmen, bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkaran Erol Çetin, kendini korkuluklardan aşağı bırakmıştı. Hızla aşağı düşen Erol Çetin, Deniz Polisi tarafından hemen sudan çıkarılmış, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

İntihar edene bağıranların cezaları belli oldu

"ATLAYACAKSAN ATLA"

Müzakereci polisin ikna ettiği Erol Çetin’in, korkuluklardan inmek üzereyken köprüden otomobille geçen Hülya Uysal ile Merve Özocak, aracın camını açarak, "Senin yüzünden trafikte saatlerdir bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye bağırıp küfür etmeleri nedeniyle atladığı ortaya çıkmıştı.

İntihar edene bağıranların cezaları belli oldu

İNTİHARA TEŞVİKTEN CEZA

Olayla ilgili dava açıldı. 2 sene sonra sonuçlanan davada sanıklar intihara teşvik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İntihar edene bağıranların cezaları belli oldu

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