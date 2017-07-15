İntihar etmeden önce sosyal medyadan haber verdi

Sivas'ta 39 yaşındaki Serkan Deveci, evinin tavanına kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Deveci, evde kimsenin olmadığı sırada oturduğu apartman dairesinin tavanına iple kendini asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen yakınları Deveci'yi tavana asılı şekilde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Serkan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

"BÜTÜN CANLILAR BİR GÜN ÖLÜMÜ TADARMIŞ"

Deveci'nin intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından veda notu yazarak 'Bütün canlılar bir gün ölümü tadarmış, Allah affetsin' paylaşımında bulunduğu görüldü. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen Deveci'nin intihar nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.





