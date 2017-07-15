taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

İntihar etmeden önce sosyal medyadan haber verdi

Sivas'ta 39 yaşındaki Serkan Deveci, evinin tavanına kendini asarak intihar etmeden önce sosyal medyada son paylaşımını yaptı.

15.07.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ta 39 yaşındaki Serkan Deveci, evinin tavanına kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Deveci, evde kimsenin olmadığı sırada oturduğu apartman dairesinin tavanına iple kendini asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen yakınları Deveci'yi tavana asılı şekilde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Serkan Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar etmeden önce sosyal medyadan haber verdi

"BÜTÜN CANLILAR BİR GÜN ÖLÜMÜ TADARMIŞ"

Deveci'nin intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından veda notu yazarak 'Bütün canlılar bir gün ölümü tadarmış, Allah affetsin' paylaşımında bulunduğu görüldü. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen Deveci'nin intihar nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İntihar etmeden önce sosyal medyadan haber verdi

İntihar etmeden önce sosyal medyadan haber verdi

İlginizi Çekebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: Mücadele sürecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ'yle mücadele tek bir örgüt üyesi kalmayıncaya kadar devam edecektir" dedi.
Keser darbesiyle cinayet işleyen sanığa iyi hal indirimi
14 keser darbesiyle komşusunu öldürüp müebbet hapsi istenen sanığın cezası, iyi halden 25 yıla düşürüldü.
Ermenek maden faciası davasında yeniden tutuklama kararı
Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki maden faciası davasında, ailelerin itirazıyla ruhsat sahibinin yeniden tutuklanmasına karar verildi.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği harekatta 4 PKK'lı öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

64
Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

237
Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

26
Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

46
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

53
Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

20
Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM