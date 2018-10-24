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İntihar etmek için çıktığı ağaçtan düştü

İstanbul Fatih'te bulunan Sultanahmet Camii'nin avlusundaki ağacın tepesine çıkan bir kişi, ağacın dalının kırılmasıyla düşerek hastanelik oldu.

DHA | 24.10.2018 - 16:02..
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Sultanahmet Camisi'nin avlusunda ağaca çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sırasında bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

İntihar etmek için çıktığı ağaçtan düştü

DAL KIRILINCA YERE ÇAKILDI

Olay saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Camii avlusunda meydana geldi. iddialara göre B kapısı yanında bulunan bir ağaca çıkan Coşkun K., intihar girişiminde bulunmak istedi. Bunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı.

İntihar etmek için çıktığı ağaçtan düştü VİDEO


İntihar etmek için çıktığı ağaçtan düştü


İtfaiye ekipleri ağacın altına branda açarak önlem aldı. İkna çabaları sırasında Coşkun K., bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düştü. Hafif yaralanan Coşkun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İntihar etmek için çıktığı ağaçtan düştü


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