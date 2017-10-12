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İntihar etmek için minareye çıktı

Aydın'da intihar etmek için minareye çıkan S.A.Y. ikna edilerek aşağıya indirildi.

12.10.2017 - 14:27
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Aydın'da evli ve bir çocuk babası S.A.Y., bugün saat 12.00 sıralarında, tadilattaki Hasan Efendi Mahallesi Ramazanpaşa Camisi'nin minaresine çıktı. Minareden kendisini atacağını söyleyen S.A.Y.'yi görenler, polise ve itfaiyeye haber verdi.

İntihar etmek için minareye çıktı

"SÖZ VERİYORUM BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ"

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, S.A.Y.'yi indirmek için uğraştı ancak başarılı olamadı. S.A.Y.'nin atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ise minarenin alt kısmına hava yastığı açtı. S.A.Y.'nin inmemesi üzerine polis ekipleri, eşi R.Y.'ye telefonla ulaştı. Olay yerine gelerek eşinin minarede olduğunu gören R.Y., "Ne olur aşağıya in. Bak söz veriyorum bir şey yapmayacağız." diyerek gözyaşı döktü.

İntihar etmek için minareye çıktı

PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNUYORMUŞ

Uzun süren uğraşlar sonrasında S.A.Y. ikna edildi. Polisin yardımıyla çıktığı minareden aşağıya indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.A.Y., emniyete götürüldü.

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

İntihar etmek için minareye çıktı

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