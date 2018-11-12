İntihar etmek için yine aynı viyadüğe çıktı

Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde bir kişinin demir korkuluklardan aşağı sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Viyadükteki kişinin suya atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, bot ile nehirde önlem alırken, polisler ise isminin Halil K. olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ekiplerin çalışmasını gören bazı vatandaşlar ile cep telefonu ile olayı görüntüledi.

DÜN DE AYNI YERDE İNTİHARA KALKIŞTI

Polisin, çabası sonucu ikna olan Halil K., intihardan vazgeçti. Dün de viyadüğe çıktığı öne sürülen Halil K., borçları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Olay yerine çağrılan ambulansta önlem amaçlı sağlık kontrolü yapılan Halil K., daha sonra ifade vermek için Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.