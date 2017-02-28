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İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

Kız arkadaşından ayrılan 22 yaşındaki Şaban Ş., üstgeçide çıkıp intihar etmek istedi.

28.02.2017 - 10:50
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan Şaban S., soyadı açıklanmayan 'Emine' adlı kız arkadaşıyla akşam saatlerinde tartıştı.

KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Sinirlenen Şaban S., duvarı yumrukladı ve sağ elini yaraladı. Hastaneye gidip tedavi olan aşık genç telefonla kız arkadaşını arayıp görüşmek istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

"SEVDİĞİM KADIN YANIMDA OLSUN İSTİYORUM"

Aldığı yanıta daha da sinirlenen Şaban S., saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya üstgeçidine çıkarak kendini sarkıttı. Üstgeçitte yola doğru sarkmış halde duran Şaban S. ise, kendisine yaklaşan polislere, "Ben bugün burada öleceğim. Ya beni vurun ya da ben atlayacağım. Sevdiğim kadın yanımda olsun istiyorum" dedi.

"HADİ ATLA LAN" TEPKİSİ

İkna çabaları sürerken trafikte bekleyen bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir genç ise üst geçidin altında defalarca, "Atla lan hadi" diye bağırdı.

Bu kişi polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, kız arkadaşının getirileceğine dair söz verdikleri Şaban S.'yi yaklaşık 1 saat sonra ikna etmeyi başardı.

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

İntihar etmek isteyen gence vatandaş tepki gösterdi

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