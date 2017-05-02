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İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, intihar etmek için 5'inci kattaki evinin balkon demirlerine tutunarak sarkan alkollü kadını polis kurtardı.

02.05.2017 - 09:14
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Olay, İzmir'in Konak İlçesi'nde meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu için kimliği belirlenemeyen bir kadın, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki balkona çıkıp intihar etmek istedi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Balkon demirlerine tutunup sarkan kadını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, kadını ikna etmeye çalıştı. Çabaların sonuç vermemesi üzerine alt katın balkonuna çıkan polis, balkon demirlerinden sarkan kadını kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan alkollü kadın, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

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