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İntihar girişimi Şişli'yi felç etti

İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kişi, polisler tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

14.11.2017 - 16:54
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İstanbul Şişli'de Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı.

POLİSLER 1 BUÇUK SAATTİR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülülüyor.

Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için 1,5 saattir ikna etmeye çalışıyor.

İntihar girişimi Şişli'yi felç etti VİDEO

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