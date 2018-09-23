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Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

İstanbul Fatih'te, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki E.B.'nin intihar girişimi şova dönüştü.

DHA | 23.09.2018 - 23:25..
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Aksaray Atatürk Bulvarı'nda bir gencin, köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprüye bitişik alt geçit çarşısının jeneratör egzozuna elini sokan genç yüzünü siyaha boyadı, ardından yürekleri ağza getiren hareketlerde bulundu.

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

BAŞ AŞAĞI SALLANDI, ELEKTRİK TELİNE TIRMANDI

Genç, üst geçit korkuluk demirlerine ayaklarını geçirerek baş aşağı sallandı. Yaklaşık 10 dakika aşağı sarkmış vaziyette duran genç, daha sonra elbisesine tiner döküp yaktıktan sonra aşağı attı. Ardından bir ip cambazı gibi elektrik teline tırmanan genç, müzakereci polislerin 1 buçuk saatlik uğraşları sonrası ikna edilerek indirildi.

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

ONU İZLEYEN KALABALIK, TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

İntihar girişimini meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Biriken kalabalık yüzünden trafik kilitlendi. Trafik ekipleri, trafik akışını güçlükle sağlayabildi. İtfaiye ekipleri, intihar girişimi sırasında hava yastığı şişirerek önlem aldı.

İndirildikten sonra gözaltına alınan ve uçucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki E.B. polis merkezine götürüldü.

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

Madde bağımlısının intihar girişimi şova dönüştü

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