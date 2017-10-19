'Atla' diye bağırılınca intihardan vazgeçip ortalığı birbirine kattı

Karabük'te, akşam saatlerinde kent merkezindeki AVM'nin kafeteryasında bulunan 22 yaşındaki Nuri Kılıç ile 17 yaşındaki Cem Ç. ve aynı yaştaki Recep Ç., bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

'ATLA' DENİLİNCE SİNİRLENİP VAZGEÇTİ

Polis, intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeye çalışırken aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları, 'Atla' diye bağırdı. Kalabalığın kendisine tepki göstermesine öfkelenen genç intihardan vazgeçerken, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte terastaki masa ve sandalyeleri kalabalığa attı.

AVM'de intihar şovu yapan 3 kişiye meydan dayağı VİDEO

TERASA ÇIKIP SALDIRDILAR

Toplanan kalabalıktan bazıları parke taşlarını sökerek fırlatırken, bazı kişilerde terasa çıkarak 3 gence saldırdı. Grubun tekme tokat dövdüğü 3 genç yaralandı. Polis, araya girerek öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

Yaralanan 3 genç, AVM'nin arka kapısından polis aracına götürüldü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yaptırılan gençler, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.