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İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü keple gizlendi

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Y.Y. falezlerde intihar etmek istedi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ikna edilen Y.Y., polis merkezine götürülerek ifadesine başvuruldu.

DHA | 24.10.2018 - 12:53..
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Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Y.Y. falezlerde intihar etmek istedi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ikna edilen Y.Y., görüntü alınmasını önlemek için bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Yüzü polis kepiyle kapatılan Y.Y., polis merkezine götürülerek ifadesine başvuruldu.

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü keple gizlendi

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BİLDİRİDİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin kıyısında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Y.Y., sabah saatlerinde falezlerin kıyısına gelerek burada bir süre oturdu. Art arda sigara içip denizi seyreden Y.Y.'nin durumundan şüphelenen parkın özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü keple gizlendi

112 VE İTFAİYEDEN DESTEK

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Y.Y. intihar edeceğini söyleyerek falezlerin uç kısmına yaklaştı. Y.Y.'nin atlama ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, 112 Acil ve itfaiyeden destek istedi. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denizde önlem alarak bekledi.

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü keple gizlendi


''REZİL OLDUM; ÇEKMESİNLER''

İkna çabaları sürerken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri fark eden Y.Y., polislere, "Rezil oldum, çekmesinler beni, yoksa atlayacağım" dedi. Polis ekipleri gazetecileri bölgeden uzaklaştırıp ikna çabalarına devam etti. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından intihar girişiminden vazgeçen Y.Y., polis ekiplerine teslim oldu.

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü keple gizlendi





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