İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya barajı kıyısına eşi ile birlikte balık tutmaya giden Jandarma Alay Komutanlığı'nda elektrik personeli olarak çalışan İsmail Öztürk, suyun içinde bir kadının çırpındığını gördü.

DALGIÇ EKİPLERİ KADINI KURTARDI

Sivil memur Öztürk, kadını kurtarmak için suya atladı. Ancak kısa süre sonra Öztürk, suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekibipleri olay yerine gelerek intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı.

Daha sonra arama kurtarma çalışması başlatan ekipler Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Eşinin gözleri önünde barajdan çıkarılan Öztürk'ün cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Barajdan çıkarılan kimliği belirsiz kadının ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.