taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

Karakaya Barajında bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel kurtarmak için suya atladı ancak kendi canından oldu.

05.06.2017 - 02:42
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya barajı kıyısına eşi ile birlikte balık tutmaya giden Jandarma Alay Komutanlığı'nda elektrik personeli olarak çalışan İsmail Öztürk, suyun içinde bir kadının çırpındığını gördü.

DALGIÇ EKİPLERİ KADINI KURTARDI

Sivil memur Öztürk, kadını kurtarmak için suya atladı. Ancak kısa süre sonra Öztürk, suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekibipleri olay yerine gelerek intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı.

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

Daha sonra arama kurtarma çalışması başlatan ekipler Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Eşinin gözleri önünde barajdan çıkarılan Öztürk'ün cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Barajdan çıkarılan kimliği belirsiz kadının ise yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

İlginizi Çekebilir
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ters istikametten gelen TIR'ın otomobillere çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Suriyeli çocukların tüfekle şakası ölümle bitti
Mersin'in Erdemli'de havalı tüfek ile şakalaşan iki Suriyeli çocuktan biri, tüfekten çıkan saçmanın kalbine isabet etmesi sonucu öldü.
Taksim'de alkollü kadını kaçırıp tecavüz etti
Alkollü olan 2 kadını gören Engin K.; bir kadını bıçakladı, diğerini omuzuna alıp götürdüğü evde tecavüz etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

0
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

2
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

22
Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

0
Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı

3
Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

0
Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Londra'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM