1,434 kez izlendi

5,765 kez izlendi

1,995 kez izlendi

Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

6,405 kez izlendi

Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

1,354 kez izlendi

3,161 kez izlendi

1,428 kez izlendi

Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye aleyhine kara propaganda yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, bu kez de Kudüs kararını protesto eden Türk halkını şikayet etti.

Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Trabzon'da minibüsün çarptığı bir otomobil evin yatak odasına girdi ve asılı kaldı.

Profesyonel makyaj sanatçısı Promise Tamang, yaptığı makyajla istediği herkese dönüşebiliyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve 1 hafta önce kazandığı liderliği G.Saray'a kaptırdı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Fransa'nın başkanti Paris'te Macron'la bir araya gelen işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu "İran ve Gazze'ye yardım eden Türkiye'den ders almayız." dedi.

Kocaeli Gebze'de intihar etmek için elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralan kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

1 Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

2 Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a bunak derken, "İsrail diye bir devlet mi var" sözleriyle Kudüs kararına tepki gösterdi.

3 Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor Sicpa'nın Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia edildi.

4 Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin arkasında Suudi Arabistan'ın desteği olduğu, Suudi Prensin ise Mahmud Abbas'ı ikna çalışmaları yaptığı ortaya çıktı.

5 Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararının provokasyon olduğunu söyleyerek, bu kararın arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyledi.

6 İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok Ahmet Hakan İzmir'de bir cafede şifrenin "Atam izindeyiz" olmasını köşesine taşıyarak "Şu İzmir gerçekten başka alem" dedi.