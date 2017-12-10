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İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

Kocaeli Gebze'de intihar etmek için elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralan kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

DHA | 10.12.2017 - 19:55..
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Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi'nde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi.

AKIMA KAPILARAK YERE DÜŞTÜ

Yüksek gerilim hattına dokunan kişi, akıma kapılarak direkten düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı

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