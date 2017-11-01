İntihar için çıktığı yerden ayağı kayıp uçuruma düştü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe mesire alanında bugün saat 08.30 sıralarında, Aydın Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi D.K. teleferik tesislerine çıktı. Bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren D.K.'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"KURTARIN BENİ"

Ekipler, teleferik tesislerine çıkan D.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, birden ayağı kayan D.K., yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma düştü. Vücudunda kırıklar meydana gelen D.K., acı içinde kıvranırken, "Kurtarın beni" diyerek, yardım istedi. İtfaiye ekipleri, D.K.'yı düştüğü yerden kurtardı.

VÜCUDUNDA BİRÇOK KIRIK VAR

Sedyeye sabitlenen D.K., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. D.K.'nın omzunda ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu, ayrıca uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





