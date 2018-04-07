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İntihar makinesi sergilenecek

Hollanda'nın Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinesi" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama hissedecekler.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 09:53..
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Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen ve "ölüm doktoru" olarak adlandırılan Avustralyalı Philip Nietsckhe'nin gündeme getirdiği "intihar makinesi", Hollanda'da gerçeğe dönüştürüldü.

"Sarco" adı verilen makine, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İÇİNE YATAN BİRKAÇ DAKİKADA UYUYACAK

İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla, alet çalışmaya başlıyor. Salınan gaz, içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor.

Ölüm kapsülü, ilk kez Amsterdam'da halkın karşısına çıkacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşamı sonlandırmanın nasıl bir şey olduğunu görebilecekler.

İntihar makinesi sergilenecek

MANZARA SEÇENEĞİ

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebilecek. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına kullanıcı karar verecek. Ziyaretçiler, intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönecek.

İntihar makinesi sergilenecek

"İNTİHARI NORMALLEŞTİRME" TEPKİSİ

Ancak Hollanda'daki yardım kuruluşları, makinenin halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyor. Sözcüye göre, makinenin halka açık bir fuarda sergilenmesi intiharı normalleştirecek ve yaşama isteği eşiğinin düşmesine neden olacak.

İntihar makinesi sergilenecek

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