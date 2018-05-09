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İntihara kalkışan adamı polis kucaklayarak kurtardı

Karabük'te intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki D.A.'yı ikna çabaları sonuç vermeyince, polis memuru, genç adamı, dalgınlığından faydalanarak demir tellerden uzaklaştırdı.

İHA | 09.05.2018 - 15:22..
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intihar

Geçen günlerde D.A. isimli şahıs, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri gereken tedbirleri alırken, çatı katına çıkarak D.A. ile konuşmaya başlayan polis, şahsı ikna etmek için uzun bir süre dil döktü. Çabaları sonuç vermeyen polis memuru, intihara kalkışan şahsın kıyafetini çıkarmasını fırsat bilip kucaklayarak demir tellerden uzaklaştırdı.

İntihara kalkışan adamı polis kucaklayarak kurtardı VİDEO

KUCAKLAYIP KURTARILDI

Polis memurunun yürekleri ağza getiren müdahalesi ile D.A. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.A. daha sonra polis ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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