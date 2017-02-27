taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.765
USD
3,6081
EURO
3,8202
ALTIN
145,61
PETR
55,9000

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

Bilecik'te erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra inşaatın 2. katına çıkan A.D.'yi(20) CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ikna etmek istedi.

27.02.2017 - 23:15
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında A.D. adlı genç kızı gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye ekipleri inşaatın önüne vatandaşların yardımıyla branda açtı, polisler de inşaatın 2'nci katına çıkarak genç kızı ikna çabalarına başladı. Polisler, genç kızın erkek arkadaşı B.O.'yu da olay yerine getirdi. B.O.'nun çabaları da sonuçsuz kaldı.

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

CHP'Lİ VEKİL İKNAYA ÇALIŞTI

Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen CHP Milletvekili Yaşar Tüzün de genç kızı intiharından vazgeçirmek için inşaatın 2'nci katındaki polislerin yanına gitti.

Milletvekili Tüzün genç kızı ikna etmeye çalışırken polisler bir anlık dalgınlığından yararlandıkları A.D.'yi kolundan yakaladı. Milletvekili Yaşar Tüzün ve polisler tarafından inşaattan indirilen genç kız "Kalbim yanıyor. Artık dayanamıyorum" diye bağırdı. Ambulansa alınarak Devlet Hastanesi'ne götürülen A.D.'nin erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar amacıyla inşaata çıktığı belirtildi.

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı
İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

İntihara kalkışan genç kızı CHP'li vekil iknaya çalıştı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Coşkun hayatını kaybetti

Ömer Coşkun hayatını kaybetti

283
Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

122
Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

209
Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

234
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

63
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

59
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM