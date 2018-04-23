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İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Tekirdağ Kapaklı'da evlerinin balkonundan atlamak isteyen 14 yaşındaki genç kızı, polis ekipleri su verme bahanesiyle kolundan tutarak intiharı önledi.

DHA | 23.04.2018 - 16:48..
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Kapaklı Atatürk Mahallesi Müjde Sokak’ta bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Y.N.Y., balkona çıkıp intihar edeceğini söyledi.

BALKONA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı polisi, kızın annesine ulaşamayınca çilingirle kapıyı açarak içeri girdi.

ÖNLEMLER ALINDI

Polisler, annesi ve babası ayrı olan ve annesinin kendisine baskı yaparak kapıyı üzerine kilitlediğini iddia eden genç kızı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı şişme yatakla önlem aldı.

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve polis ekipleri, Y.N.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Y.N.Y.,  annesinin üstüne kapıyı kilitlediğini, baskılardan bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söyledi.

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

SU VERME BAHANESİYLE POLİS KURTARDI

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince su verme bahanesiyle Y.N.Y.'yi  tutan polis, balkondan indirdi. Y.N.Y.'nin sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

İntihara kalkışan genci polis kurtardı



İntihara kalkışan genci polis kurtardı

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

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