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İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

Eskişehir'de Irak uyruklu 24 yaşındaki İrem Abdulqader, kendini Porsuk Çayı'na attı.

16.02.2017 - 00:16
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Olay akşam saatlerinde 19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı yakınında meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öne sürülen Iraklı sığınmacı 2 çocuk annesi İrem Abdulqader kendini Porsuk Çayı'na attı. Olayı gören vatandaşlar 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ve itfaiye ekipleri su yüzeyinde hareketsiz halde olan genç kadını çıkardı.

İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

112 ambulansıyla koma halinde Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrem Abdulqader yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polisler, İrem Abdulqader'ın bir yakınını ifade alınmasında yardımcı olunması amacıyla polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

İntihara kalkışan Iraklı kadını polis ve itfaiye kurtardı

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