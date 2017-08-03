Merkez Osmangangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda kısa süre önce evlenen ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia eden N.Ş., dördüncü kattaki evinin balkonundan çıkarak kendisini atacağını söyleyerek bağırmaya başladı. Çevredikilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS KENDİNE KELEPÇELEDİ

İtfaiye ekipleri balkonun altına hava yastığı açarken 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada polisler balkonda bulunan N.Ş'yi ikna edemeyince, bir ekip kapısı açık olduğu öğrenilen eve girdi. Aşağıdaki polisler N.Ş.'yi oyalarken, bir başka polis memuru ise bir halkasını kendi koluna taktığı kelepçenin diğer halkasını N.Ş.'nin bileğine geçirerek içeri çekti. Kelepçelenerek intihardan kurtarılan ve sinir krizleri geçiren N.Ş., sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İntihara kalkışan kadını polis kendine kelepçeledi