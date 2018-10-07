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İntihara teşebbüs eden kişi: Gazeteciler gelmeden inme

Samsun'da 7 katlı binanın çatısına çıkan Hasan D., olay yerine gelerek ikna girişiminde bulunan polise, "Gazeteci gelmeden inmem" diyerek ilginç bir istekte bulundu.

DHA | 07.10.2018 - 21:18..
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İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan D., 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen polisin ikna etmeye çalıştığı Hasan D., gazetecilere açıklama yapmak istediğini belirterek, "Gazeteci gelmeden inmem. Ekonomik problemlerim var ve bekarım. Bekara ev vermiyorlar, ben ev istiyorum" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin ricası üzerine bir gazeteci itfaiyenin sepetine bindirilerek Hasan D.'nin yanına çıkarıldı. Gazeteciye açıklamalarda bulunan Hasan D., ikna edildi, itfaiyenin sepetine bindirilerek indirildi. Hasan D. polis tarafından gözaltına alındı.

Hasan D.'nin geçen Şubat ayında da bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.İntihara teşebbüs eden kişi: Gazeteciler gelmeden inme

İntihara teşebbüs eden kişi: Gazeteciler gelmeden inme

İntihara teşebbüs eden kişi: Gazeteciler gelmeden inme

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