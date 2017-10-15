İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

Adıyaman'nın, Sümerevler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'ncü katında oturan Kanber Erol, 10 Ekim salı günü balkonda atlayarak ağır yaralandı. Erol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aradan kısa süre geçtikten sonra Erol'a ait olan hafif ticari araç evin önünde park halindeyken çalındı. Sabah uyanan yakınları aracın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Polisler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Dün gece şüphe üzerine plakasız hafif ticari bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Yunus Emre Mahallesi'nde aracı bırakarak kaçtı. Yapılan incelemede aracın intihar eden Kanber Erol'a ait olduğu belirlendi. Aracı çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başatılan çalışma sürdürülüyor.

























