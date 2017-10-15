taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

Adıyaman'da, 2 gün önce intihar eden Kanber Erol'un evinin önünden aracını çalan hırsızları arama çalışmaları devam ediyor.

15.10.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adıyaman'nın, Sümerevler Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'ncü katında oturan Kanber Erol, 10 Ekim salı günü balkonda atlayarak ağır yaralandı. Erol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aradan kısa süre geçtikten sonra Erol'a ait olan hafif ticari araç evin önünde park halindeyken çalındı. Sabah uyanan yakınları aracın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

ARACI BIRAKIP KAÇTI

Polisler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Dün gece şüphe üzerine plakasız hafif ticari bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, Yunus Emre Mahallesi'nde aracı bırakarak kaçtı. Yapılan incelemede aracın intihar eden Kanber Erol'a ait olduğu belirlendi. Aracı çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başatılan çalışma sürdürülüyor.

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İntiharından 2 gün sonra hafif ticari aracı çalındı

İlginizi Çekebilir
TEM'de vinç devrildi: 1 ölü
TEM otoyolunda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti
Rize'nin Ayder Yaylası'na 100 kişilik heyetle çıkan TOKİ, vatandaşlara "projeyi sizlerle fikir alışverişinde olarak yapacağız" sözü verildi.
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim
Yazar Elif Şafak, TED Talks'ta yaptığı konuşmada biseksüel olduğunu açıkladı.
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

8
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

76
Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

Irak'tan Peşmerge güçlerine: Kerkük'ü boşaltın

84
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

58
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

16
Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

Toki Ayder'e çıktı vatandaşın yüreğine su serpti

36
İran'dan ABD'ye gözdağı: Sadece ABD ile anlaşmadık

İran'dan ABD'ye gözdağı: Sadece ABD ile anlaşmadık

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM