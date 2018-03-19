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İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’nin 1599- 1601 yılları arasında kaleme aldığı trajedi türündeki oyunu olan ‘Hamlet’ kralın kardeşi tarafından öldürülüşüyle başlayan intikam duygusunu işliyor.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 11:34..
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İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan; soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi, Hamlet...

Hamlet’in üslubu gibi, kişiliği de sürekli değişim halindedir ve bu kez de sahnedeki tek başına yerini alıyor..

ÇAĞIMIZIN EN ÇOK SAHNEYE KONULAN OYUNU

William Shakespeare oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Hamlet'de aşk, akrabalık ve iktidar ilişkileri ile intikam arzusunu birbirini izleyen cinayetlerin örgüsünde ele alır.

İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

Kaynağı eski kuzey masallarına kadar uzanan bu tragedya sadece Shakespeare'in değil, dünya tiyatro tarihinin de en tanınmış eserlerindendir. Üzerine binlerce kitap yazılan Hamlet, çağımızda en çok sahneye konulan oyunlardan biri olmuştur.

İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

Oyun Prens Hamlet'in, kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius 'tan nasıl intikam aldığını seyircilere aktarıyor.

Hamlet 'in yazıldığı en erken tarih olarak, içinde bulunan Shakespeare'in Jul Sezar oyununa imalar bulunmasına dayandırılarak aynı tartışmaların odağında oldu.

İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

İngiliz edebiyatının öncülerinden sayılan William Shakespeare, çağdaşı olsun olmasın pek çok yazarı derinden etkilemiştir. Yazıldığı dönemden günümüze kadar popüleratisini koruyan Hamlet, defalarca sahnelendi.

Tiyatro sahnelerinin vazgeçilmezleri arasında olan Hamlet etik değerler sarmalında aile eksenindeki tartışmalara odaklanıyor. Dünya kültür hayatının kilometre taşlarından sayılan Hamlet, ülkemizde de birçok defa tiyatro severlerle buluştu.

İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

Olayın 16. yüzyılda geçiyor. Norveçliler ile Danimarkalılar birbirleri ile savaşmaktadır.

Danimarka kralının öldürülmesi üzerine yerine oğlu tahta geçmesi gerekirken kendi katili olan kardeşi tahta geçmiş, yeni kral ağabeyinin karısını, canını ve tacını aldığı gibi yeğenini de ortadan kaldırmak istemektedir.

ÖNE ÇIKAN İHTİRASLAR...

Oyunda en belirgin tema intikam ve kin duygusudur. İhtiras, aşk, tutku ise diğer ana duygulardır. Hamlet ile Kral Claudius'un ihtirasları uğuruna ağabeyini öldürmesi, yeğeni Hamlet’i de de öldürtmeye kalkması İhtiras duygusunu öne çıkarmaktadır.

İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet

Hamlet ile Ophelia arasındaki aşk ise diğer duygulara göre biraz sönük kalmaktadır. Hamlet’in yakın arkadaşı Horatio ise fedakârlık, arkadaşlık, dostluk, bağlılık, güven, cesaret gibi kavramları çağrıştıran eylemler ve duygular içindedir.

BİTMEYEN İNTİKAM DUYGUSU

Hamlet, babasının kulağına zehirli sıvı akıtılarak amcası tarafından öldürüldüğünü öğrenmiş, babasının intikamını babasının yerine geçerek kral olan amcasından almayı kafasına koymuştur.

Kral zannederek yanlışlıkla öldürdüğü bir adamın oğlu olan Laertes de, babasını öldüren Hamlet’ten intikam almak istemektedir.

İç içe geçen intikam duyguları Shakespeare’nin dehası dışında başka neyle açıklanabilir ki…

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