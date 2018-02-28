İntizar: Akrep sokunca bu hale geldim

Ünlü şarkıcı İntizar, bir radyo programının konuğu oldu. Şarkıcı, küçükken başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.

Kısa süre içinde İstanbul’dan taşınacağını dile getiren İntizar, "Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum, 'star' adı altında. Gazeteyi, televizyonu çek onlardan biterler” ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜKKEN SARIŞINDIM"

İmajında yenilik yapan İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı: "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar."