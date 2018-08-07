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İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı İntizar, şarkılarını Sivaslı'daki konserinde gurbetçiler için seslendirdi.

DHA | 07.08.2018 - 11:16..
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Uşak'ın Sivaslı Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, konser arasında dinleyicilerine hitap etti.

Kendisini dinlemeye gelenlere "Siz harikasınız" diyen İntizar, şunları söyledi:

"BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM"

"Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz. Oysaki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum."

İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı


Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı CHP'li Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Başkan Sazlıgöl'e teşekkür etti.

İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı

İntizar: Hayatım boyunca bir edepsizliğim olmadı

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