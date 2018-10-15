İntizar'dan aylar sonra paylaşım geldi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le özel görüntülerinin çıkmasının ardından gündemde uzun süre konuşulan şarkıcı İntizar'dan aylar sonra paylaşım yaptı.

"YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜNÜZ"

uzun zamandır mutsuz olduğunu ima eden İntizar, avukatı ve şarkıcı Seda Sayan’la olan fotoğrafını “Yüzümü güldürdünüz” notuyla paylaştı.

İntizar yaşadığı olaydan sonra uzun bir süre sosyal medya platformlarında sessizliğe bürünmüştü. Ara ara konser bilgilerini paylaşan şarkıcı uzun aradan sonra ilk kez objektiflere gülerek poz verdi.