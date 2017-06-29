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IOS 11'deki yeni şarj sesi, kablosuz şarjın müjdecisi

IOS 11'in BETA sürümünün yayınlanmasıyla birlikte, iPhone 8 hakkındaki ipuçları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

29.06.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Eski IOS sürümlerinde “connect_power.caf” adlı ses dosyasıyla, telefonun doğru şarj edildiğine bir uyarı veren Apple, bu ses dosyasını “engage_power.caf” adlı ses dosyasıyla değiştirdi.

Bu değişikliği iPhone 8'de kablosuz şarj olacağı iddialarıyla bağdaştıran Apple müdavimleri, Eylül'de yapılacak olan tanıtımda, iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğinin de duyurulmasını bekliyor.

IOS 11'deki yeni şarj sesi, kablosuz şarjın müjdecisi

APPLE WATCH'A BAŞARIYLA ENTEGRE EDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Apple, kablosuz şarj özelliğini Apple Watch ile birlikte kullanıcılarına sunmuştu. Manyetik ve güvenli bir ortamda Apple Watch'ın kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan Apple'ın, bu özelliği iPhone 8'de kullanıp kullanmayacağını görmek için, Eylül'deki tanıtımı beklemek gerekiyor.

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