IOS 11'deki yeni şarj sesi, kablosuz şarjın müjdecisi

Eski IOS sürümlerinde “connect_power.caf” adlı ses dosyasıyla, telefonun doğru şarj edildiğine bir uyarı veren Apple, bu ses dosyasını “engage_power.caf” adlı ses dosyasıyla değiştirdi.

Bu değişikliği iPhone 8'de kablosuz şarj olacağı iddialarıyla bağdaştıran Apple müdavimleri, Eylül'de yapılacak olan tanıtımda, iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğinin de duyurulmasını bekliyor.

APPLE WATCH'A BAŞARIYLA ENTEGRE EDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Apple, kablosuz şarj özelliğini Apple Watch ile birlikte kullanıcılarına sunmuştu. Manyetik ve güvenli bir ortamda Apple Watch'ın kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan Apple'ın, bu özelliği iPhone 8'de kullanıp kullanmayacağını görmek için, Eylül'deki tanıtımı beklemek gerekiyor.