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İpek Açar sevgilisiyle görüntülendi

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 12:46..
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Birkaç aydır birlikte olan ikili, Açar'ın kızı Aslı Gönül'ün yurt dışındaki okulların sınavlarına girmek amacıyla Ankara'ya gitmek için geldikleri Sabiha Gökçen'de objektiflere takıldı.

İpek Açar sevgilisiyle görüntülendi

SINAV İÇİN GİTTİLER

Uçaklarını beklerken görüntülenen üçlü, mutlu bir aile tablosu çizdi. Sevgilisinin kendilerine eşlik etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Açar, "Aslı Gönül, ABD'de veya İngiltere'de öğrenim görmek istiyor. İki ülkedeki okulların sınavlarına girecek." dedi.

İPEK AÇAR MUTLU

Açar, "Sağ olsun Alper bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmadı." diye konuştu.

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