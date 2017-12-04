İpek Açar sevgilisiyle görüntülendi

Birkaç aydır birlikte olan ikili, Açar'ın kızı Aslı Gönül'ün yurt dışındaki okulların sınavlarına girmek amacıyla Ankara'ya gitmek için geldikleri Sabiha Gökçen'de objektiflere takıldı.

SINAV İÇİN GİTTİLER

Uçaklarını beklerken görüntülenen üçlü, mutlu bir aile tablosu çizdi. Sevgilisinin kendilerine eşlik etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Açar, "Aslı Gönül, ABD'de veya İngiltere'de öğrenim görmek istiyor. İki ülkedeki okulların sınavlarına girecek." dedi.

İPEK AÇAR MUTLU

Açar, "Sağ olsun Alper bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmadı." diye konuştu.