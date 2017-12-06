İpek Açar ve Beste Haravon dost oldu

Kayahan 3 Nisan 2015’te hayatını kaybedince 1999’da evlendiği İpek Açar ile eski eşinden olan kızı Beste Haravon miras yüzünden kavga etmişti.
SIKI DOST OLDULAR
Beste Haravon “Kara bulut gibi çöktün hayatıma. Allah, seni de sana akıl veren kalbi zift bağlamış melek yüzlü şeytanları da bildiği gibi yapsın” diyerek İpek Açar’ı mahkemeye vermişti.
Beste Haravon ile İpek Açar’ın arasında savaş bitti, barış sağlandı. Can ciğer dost oldular.
Önceki gün de rahmetli Tanju Okan için Cemal Reşit Rey’de düzenlenen anma gecesine katıldılar.