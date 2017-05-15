İpek Yolu'na

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile Çin arasındaki Modern İpek Yolu'nda Kervan Projesi başlatılması için görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "10 araçlık bir konvoyun İpek Yolu orta koridorunda Türkiye'ye ve Avrupa'ya yük taşımacılığı gerçekleştirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

"ÇİN'DEN AVRUPA'YA KESİNTİSİZ DEMİRYOLU HATTI ULAŞIMI SAĞLANACAK"

Arslan, Asya ile Avrupa arasındaki güzergahlara alternatifler getirmek için yaptıkları çalışmalara değinerek, "Türkiye'nin orta koridor olarak da bilinen Modern İpek Yolu stratejisi, Türkiye ile Çin’i, Hazar Denizi ve Orta Asya ülkeleri üzerinden bağlamayı hedeflemektedir. Bu hat, Doğu-Batı ekseninde mevcut hatları tamamlayıcı, güvenli ve ekonomik bir güzergahtır. Anılan güzergaha yönelik olarak gerek yurt içinde gerekse bölge ülkeleriyle önemli altyapı projeleri gerçekleştirmekteyiz. Güzergahtaki eksik hatların tamamlanmasıyla Çin'den Avrupa'ya kesintisiz bir demiryolu hattı tesis edilmiş olacaktır. 2013'te hayata geçirilerek kıtaları bağlayan Marmaray, haziran sonunda açılacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Çin ile iş birliğine yönelik müzakereleri devam eden Edirne-Kars Demiryolu Hattı bu bağlamda büyük öneme haizdir."





KERVAN PROJESİ'YLE KONVOY PLANI

Arslan, mega projelerle altyapı bağlantılarını sağlarken, intermodal ulaştırma imkanlarını iyileştirmeye ve özellikle sınır geçişlerindeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ulaştırma altyapısına son 14 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını anımsatan Arslan, yeni karayolları, demiryolları, havalimanları ve limanlar inşa ettiklerine dikkati çekti.

Arslan, Kuşak ve Yol Forumu'nda Çin ile imzalanan Karayolu Taşımacılık Anlaşması'na büyük önem atfettiklerini belirterek, "Çinli mevkidaşımın da mutabık kalması halinde, Çin ve Türkiye arasında Kervan Projesi başlatılmasının ve bu kapsamda İpek Yolu orta koridorunda 10 araçlık bir konvoyun Türkiye'ye ve Avrupa'ya yük taşımacılığı gerçekleştirmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu deneme seferiyle güzergahtaki muhtemel sorunları, engelleri ve zorlukları tespit edebiliriz. Aynı zamanda karayolu güzergahının canlandırılmasına önemli bir katkı sağlamış oluruz."





"LİMANLARIMIZIN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEYİZ"

Arslan, deniz taşımacılığının da Avrasya bağlantıları için önemli bir ulaştırma modu olduğunu vurgulayarak, Türk boğazlarının Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağladığını, Türk limanlarının Cebelitarık Boğazı vasıtasıyla Atlantik Okyanusu'na, Süveyş Kanalı vasıtasıyla da Arap Yarımadası'na ve Hint Okyanusu'na erişim imkanı verdiğini anlattı.

Türkiye limanlarının haiz olduğu önemin bilincinde olduklarını dile getiren Arslan, "Ege Denizi ve Karadeniz kıyısında hayata geçirmek istediğimiz yıllık 4 milyon TEU kapasiteli Çandarlı ve yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos olmak üzere iki büyük hub liman projemiz mevcut. Gerek ülkemizin konumu gerekse denizcilik alanındaki yatırımlarımız ve benimsediğimiz vizyon çerçevesinde, Kuşak ve Yol'un deniz ayağında Türkiye'nin de yer alması gerektiğine ve Avrupa'ya açılma noktası teşkil edeceğine inanıyoruz." dedi.