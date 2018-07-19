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İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı

İngiltere hükümeti Türkiye'nin FETÖ'den aradığı ve hakkında yakalama kararı bulunan Akın İpek için ev hapsi kararı, Akın ile İngiltere'ye kaçan 5 FETÖ'cüyü korkuttu.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 13:25..
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İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı

İngiltere'den gelen Akın İpek'e yönelik ev hapsi kararı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İngiltere'de olduğu blinen Akın İpek dahil 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye iade edilmesi gündemde.

İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı

AKIN İPEK'E EV HAPSİ

Almanya'nın Adil Öksüz konusundaki tavrı ve ABD'nin elebaşı Gülen konusundaki süreci yavaşlatan tavırları tartışılırken İngiltere, FETÖ'nün finansörlerinden olan ve servetiyle birlikte Londra'ya kaçan İpek için ev hapsi kararı aldı.

Bu kararın Türkiye'nin talebi doğrultusunda gerçekleştiği belirtilirken, İpek'in Türkiye'ye gönderilmesi de an meselesi.

FETÖ sanığı Akın İpek'in Londra'daki lüks yaşamı VİDEO

İNGİLTERE'YE SIĞINAN FETÖCÜLER PANİK İÇİNDE

Farklı diplomasisi ve adli süreçlerde Türkiye'ye aşattığı zorluklar nedeniyle İngiltere'ye kaçan FETÖ'cüler, İpek'in bu haberi sonrasında büyük bir şok ile panik yaşadı. Özellikle Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ihtimal bile verilmeyen Akın İpek'in ev hapsine alınması kara propaganda yapan, darbe yanlısı FETÖ'cüleri korkuttu.

İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı

İngiltere'ye sığındığı bilinen 6 FETÖ'cünün arasında Tarık Toros, Akın ipek, Kerim Balcı, İsa Saraç, Talha Saraç ve Mustafa Özcan bulunuyor.

İpek'e ev hapsi İngiltere'deki FETÖ'cülere korku saldı

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