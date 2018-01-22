İpekyolu’nda 23.5 kilometrelik yol yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Erçek, Karagündüz, Ilıkaynak, Gölalan grup mahalle yolu sıcak asfaltla buluştu.

İl genelinde 962 kilometrelik yol yapımıyla bir ilke imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına ördüğü yeni yollarla büyük takdir gördü.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yıllardır çamurlu yollarla mücadele ettiklerini belirten Karagündüz Mahallesi sakinlerinden Cafer Polater, “Bizim buraların yolu engebeli değil ama çamur çukurdan geçilmiyordu. Allah razı olsun valimiz ve büyükşehir belediye başkan vekilimizin çabaları sonucu mahallemiz modern bir yola kavuştu. Erçek’e 20 dakikada zor gidiyorduk. Şimdi 5-10 dakika içinde gidip gelebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Daha önce yollarının adeta köstebek yuvası gibi olduğunu belirten Ilıkaynak Mahallesi sakinlerinden Ziyedin Demirtosun ise, “Daha önce mahallemizin yolları çok kötüydü. 2017’de yapılan çalışmalarla yollarımız çok güzel bir yapıya kavuştu. Bu çalışmalardan dolayı başta Valimiz Murat Zorluoğlu olmak üzere devletimize ve hükümetimiz yetkililerine çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer de, Erçek, Karagündüz, Ilıkaynak, Gölalan grup mahalle yolu güzergahında yaklaşık bin 246 hane ve 6 bin civarında nüfus bulunduğunu belirtti. Tamer, “Maalesef burada yıllardır vatandaşlarımız çamurlu çukurlu yollardan gidip gelmek zorundaydılar. Valimizin göreve gelmesinin ardından programa alınan grup yolumuzu yarma, dolgu, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak, sıcak asfaltla buluşturduk. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de destekleriyle inşallah 2018 yılında merkez ilçemiz olan İpekyolu’nda yatırımlarımız artarak devam edecektir.” diye konuştu.