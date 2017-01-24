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iPhone 7 Plus buz tutan nehirden çalışır halde çıkarıldı

Teknoloji devi Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 7, Rusya'nın Yakutsk kentinde adeta suya dayanıklılık testinden geçti.

24.01.2017 - 17:19
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iphone

Hava sıcaklığının -36 derece olduğu yüzeyi donmuş Lena Nehri üzerinde balık tutmaya giden bir kişi, oltasını atmak için açtığı delikten iPhone 7'sini düşürdü.

13 SAAT SONRA BUZ TUTAN NEHİRDEN ÇIKARILDI

Balıkçı 13 saat sonra bir dalgıç arkadaşını olay yerine götürerek telefonunu sudan çıkarmasını istedi. Su sıcaklığının 4 derece olduğu göle giren dalgıç, 1 metreden daha derindeki telefonu 'Cevapsız araman var' sözleriyle sudan çıkardı.

YALNIZCA ŞARJI AZALDI

Telefonun saatler sonra çalışır durumunda olmasının yanı sıra şarjının da yalnızca yüzde 35'ten yüzde 19'a düştüğü görüldü.

iPhone 7 Plus buz tutan nehirden çalışır halde çıkarıldı VİDEO

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