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iPhone 8'in görüntü ve bilgileri sızdı

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8'e ait görüntülerin sızdırıldığı iddia edildi.

29.06.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Popüler cep telefonlarının yeni modellerini sızdırmasıyla ünlenen OnLeaks, iPhone 8'e ait olduğunu öne sürdüğü iki fotoğrafı paylaştı.

iPhone 8'in görüntü ve bilgileri sızdı

Fotoğraflar, iPhone 8 ile ilgili daha önce sızdırılan bilgilerle örtüşüyor. Home adı verilen tuşun kaldırıldığı görülen telefonda, 3D destekli çift ön kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu görevi de gören 'home' tuşunun kaldırılmasıyla birlikte iPhone 8'in göz tarama desteği sunacağı tahmin ediliyor.

iPhone 8'in görüntü ve bilgileri sızdı

Fotoğraflarda, gerçeklik ve alan derinliğini artıran çift arka kameranın da iPhone 8'in arkasına monte edildiği gözden kaçmıyor. Kaliteli bir fotoğraf deneyimi yaşatmayı planlayan Apple, iPhone 8'deki çift ön ve arka kameralar ile bunu başarmayı umuyor.

ÜRETİMDE SORUNLAR YAŞANIYOR

iPhone 8'in üretiminde tedarik problemleri yaşandığı da gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yeni iPhone'un gecikeceği iddiaları ortaya atılıyor. Ancak bu kez iddiaların gerçeğe dönüşmesi kuvvetli ihtimal olarak belirtiliyor. Özellikle OLED ekran tedariğinde yaşanan sorunlar, iPhone 8'in gecikme ihtimalini artırıyor.

Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı diğer iPhone modelleri olan iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile ilgili herhangi bir gecikme söz konusu değil.

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