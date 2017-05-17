iPhone 8'in görüntüleri sızdı

Yeni iPhone ile Eylül'de bile tanışmayacağımıza dair bazı iddialar var. Ancak yeni sızıntı, sabırsızlıkla bekleyenleri bir süre oyalayabilir.

ARKA YÜZ CAMDAN OLUŞUYOR

Engadget, eline geçirdiği detaylı "iPhone 8 kasasına" ait CAD dosyalarıyla bir dizi çizim oluşturdu. Çizimler, arka kameraların yeni dizilişini, mikrofon ve flaşın kamera öbeğinin bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Cihazın şekli tanıdık görünse de, arka yüz bu kez camdan oluşuyor.

Cam yüzey, kablosuz şarj entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Bunun ipucu, Engadget'a göre kasanın altında açılan yuva ancak site, bu fotoğrafları paylaşmamayı tercih ediyor.

İKİ EKRAN BOYUTU DA BÜYÜYECEK

Çizimler yeni nesil iPhone'ların küçük modeline ait olduğundan, çift kameranın ve kablosuz şarjın standart bir işlev haline geleceği anlaşılıyor. Bu arada sitenin kaynaklarına göre iki ekran boyutu da biraz büyütülecek. Buna göre 4,7 inç'lik model 5 inç'e, 5,5 inç'lik "Plus" modeli ise 5,8 inç'e büyüyecek. Çizimler, ekranın "kenardan kenara" uzanıp uzanmadığını göstermiyor ancak boyutlarda yapılan ölçüm, cihazın iPhone 7'den daha uzun, geniş ve kalın bir telefona işaret ediyor.

Engadget, çizimlerin gerçek olmama veya Apple'ın tasarımdan vazgeçmiş olma ihtimalinin altını kendisi çiziyor ancak siteye göre böyle bir ihtimal oldukça düşük.