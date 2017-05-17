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iPhone 8'in iki yeni özelliği ortaya çıktı

Uçtan uca ekran ve parmak izini ekran üzerinden okuma özellikleri, iPhone 8'i çok daha iddialı bir akıllı telefon yapabilir.

17.05.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Bugün çok sayıda patenti kabul edilen Apple'ın ArGe ekibi, sıkı çalışıyor. Bu patentlerden iki tanesi bu yıl piyasaya çıkacak olan iPhone 8'le ilgili olabilir.

ÖN YÜZÜ SADECE EKRANDAN OLUŞACAK

Farklı tarihlerde başvurusu yapılan toplam 56 patenti onaylanan teknoloji şirketi, Patently Apple adlı patentleri takip eden bir sitenin haberine göre, ekran çerçevesi oranını sıfıra yaklaştırarak, telefonun ön yüzünün sadece ekrandan oluşmasını sağlayacak.

PARMAK İZİ, EKRANDAN OKUNABİLECEK

Bir diğer özellik ise parmak izinin ekranın altındaki tuşun üzerinden değil, ekrandan okunabilmesi olacak. Bu özellik, patenti alınmış olsa dahi uygulaması güç gözüküyor, ancak MacBook Pro'daki Touch Bar adlı alan, dokunmatik ekrandan parmak izi okunabildiğini göstermişti.

iPhone 8'in iki yeni özelliği ortaya çıktı

Apple'ın bir üründe denediği ve başarılı olduğuna kanaat getirdiği teknolojiyi başka cihazlara taşıdığını daha önce görmüştük. Dolayısıyla, bu özellik de iPhone 8'de karşımıza çıkabilir.

TANITIMI SENE SONUNDA BEKLENİYOR

iPhone 8'in haziranda yapılacak WWDC geliştiriciler konferansında tanıtılması beklenmiyor. Tahminler, sene sonuna doğru düzenlenecek bir toplantıda karşımıza çıkacağı yönünde birleşiyor.

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