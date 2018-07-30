iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri sızdı

Apple çıkardığı her ürünle özellikle de telefonlarıyla kullanıcılarını cezbetmeyi başarıyor. Şirket önümüzdeki aylarda iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı tanıtarak yeni bir atağa hazırlanıyor.
GÖRÜNTÜLER SIZDI
Apple'ın yeni çıkaracağı telefonların görüntüsü ise kamuoyuna sızdırıldı. Yeni görüntülerde iPhone X Plus telefonunun 6.5 inçlik olacağı netleşti. iPhone 9 ise 6.1 inç olacak.
MAVİ VE TURUNCU RENK SEÇENEĞİ
Teknoloji uzmanları; Apple'ın yeni modellerinde mavi ve turuncu renk seçeneğine yer vereceğini dile getirdi.
APPLE YOĞUN MESAİ HARCIYOR
ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu. Şirket telefonu 10 milyar liraya satmayı planlıyor.