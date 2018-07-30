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iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri sızdı

Apple'ın yeni tasarladığı iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri, bilinmeyen kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 13:22..
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iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri sızdı

Apple çıkardığı her ürünle özellikle de telefonlarıyla kullanıcılarını cezbetmeyi başarıyor. Şirket önümüzdeki aylarda iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı tanıtarak yeni bir atağa hazırlanıyor.

iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri sızdı

GÖRÜNTÜLER SIZDI

Apple'ın yeni çıkaracağı telefonların görüntüsü ise kamuoyuna sızdırıldı. Yeni görüntülerde iPhone X Plus telefonunun 6.5 inçlik olacağı netleşti. iPhone 9 ise 6.1 inç olacak.

iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri sızdı

MAVİ VE TURUNCU RENK SEÇENEĞİ

Teknoloji uzmanları; Apple'ın yeni modellerinde mavi ve turuncu renk seçeneğine yer vereceğini dile getirdi.

APPLE YOĞUN MESAİ HARCIYOR

ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu. Şirket telefonu 10 milyar liraya satmayı planlıyor.

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