iPhone kaynak kodunu stajyer sızdırdı

Şu an gündemde olan telefon sızıntıları, batarya yenilikleri, HomePod ve Mac dünyasında yeni sızıntıların ismi Apple, kaynak kodlarının sızmasıyla “Çok korkmayın güvenlik açısından sıkıntımız yok” dese de içlerindeki bir stajyerin bu kodu sızdırması pek de güvenli hissettirmiyor.

SIZAN KOD, TELEFONUN AÇILMASINI SAĞLIYOR

Bu kod, bilgisayarlardaki BIOS gibi düşündüğümüz iBoot kodudur. Genel açılış işletim sistemini kullanma ve adapte etmek için kullanılan bu kodun sızması, yeni cihazlar üretme, Jailbreak gibi hack işlemlerine kolaylık sağlıyor.

KODU STAJYER ÇALDI

Söz konusu kod sızdırma girişiminde bulunan eski Apple stajyeri, Jailbreak yazılımcısı ekibinin 4 kişilik üyesinden sadece biri. Bu kodu kendi aralarında sızdırmadan kullanacakları konusunda anlaşsalar da dışarıya sızmayı engelleyemiyorlar ve ilk önce Discord’a sonra da dünyanın en büyük forumu Reddit’te yayınlanıyor. En son GitHub bunu halka arz ediyor. GitHub’a geçmeden önce Apple bunu farkediyor fakat “çok telaşlı olmadıklarını ve eski kod olduğunu” dile getiriyorlar.

Sıkıntı şurada başlıyor; içerisindeki “eski kod” dedikleri şu anki iPhone başlama sistemi dediğimiz boot’la tamamen aynı. Bu kodu baştan yazmaları için fazla zaman gerekse de hızını alamadığımız bir açıklar zincirine de dönüşeceği aşikâr.