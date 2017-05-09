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iPhone kilidini kırmanın bedeli 3,2 milyon TL

FBI, terör saldırısı sonrası saldırganın üzerinde ele geçirilen iPhone 5C model telefonun ekran kilidinin açılması için 900 bin Dolar ödedi.

09.05.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. Teknoloji

5c

FBI, San Bernardino saldırısında saldırganlardan birine ait iPhone'un kilidinin açılması için Apple'dan yardım istemişti. Apple ise milyonlarca kişinin güvenliği açısından iOS'ta bir arka kapı açmayı reddetmişti.

iPHONE KİLİDİNİ AÇMANIN BEDELİ 900 BİN DOLAR

FBI, daha sonra üçüncü taraf bir çözümle amacına ulaşmıştı. Ancak bunun için ne kadar ödediğini açıklamamıştı. Senatör Dianne Feinstein, FBI'ın söz konusu telefonun şifresini kırdırmak için üçüncü parti bir şirkete 900 bin dolar ödendiğini duyurdu.

iPhone kilidini kırmanın bedeli 3,2 milyon TL

İşlemin kim veya hangi şirket tarafından gerçekleştirildiği ise açıklanmadı.

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