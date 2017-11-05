iPhone X ekranı 1200 TL'ye değişiyor

iPhone severlerin merakla beklediği model olan X piyasaya çıktı. Müşterilerin kapış kapış aldığı telefon adeta yok satıyor, ancak açıklanan bir veri telefon kullanıcılarını ekstra dikkatli olmaya sevk edecek.

Rusya'da iPhone X çılgınlığı - GALERİ

TELEFON FİYATINA EKRAN

Apple'ın yeni çıkardığı telefonu ile birlikte servis fiyatları da ortaya çıktı. Buna göre tam ekrandan oluşan telefonun, olası bir kırılma durumunda değişim ücretinin yaklaşık 1200 Türk Lirası olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: iPhone X'in ülkelere göre servis fiyatları

EN PAHALI FİYAT AB'DE

Türkiye fiyatı 300 Dolar olarak açıklanan servis ücreti dünya genelinde en ucuz ülkelerden biri. Hong Kong, Japonya, ABD, ve Birleşik Arap Emirliklerinde bu ücret en ucuz 270 Dolar seviyesini görürken en pahalı fiyat ise 370 Dolar ile AB bölgesi ülkelerine ait.

HEYECANLA BEKLENEN TELEFON İPHONE X

Apple severler tarafından merakla beklenen iPhone X aylardan beri takip ediliyor. Çıkışı ile birlikte geceden sabaha kadar kuyruklar oluşturan iPhone meraklıları telefonları alabilmek için birbirleriyle yarışmıştı.

Ortalama olarak 4 bin lirayı geçkin fiyatı ile satışa sunulan X modeli uğruna gece gündüz Apple Store önünde kamp kuran teknoloji çılgınları, telefonlarına kavuştuğunda ise zafer sarhoşu olmuştu.



