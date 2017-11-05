taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

iPhone X ekranı 1200 TL'ye değişiyor

Geçtiğimiz hafta içinde satışa çıkan iPhone X'in kırılma durumunda ekranın değişim bedeli belli oldu. Fatura bin 200 TL'yi buluyor.

05.11.2017 - 15:28
  1. Haberler
  2. Biyografi

iPhone severlerin merakla beklediği model olan X piyasaya çıktı. Müşterilerin kapış kapış aldığı telefon adeta yok satıyor, ancak açıklanan bir veri telefon kullanıcılarını ekstra dikkatli olmaya sevk edecek.

Rusya'da iPhone X çılgınlığı - GALERİ

TELEFON FİYATINA EKRAN

Apple'ın yeni çıkardığı telefonu ile birlikte servis fiyatları da ortaya çıktı. Buna göre tam ekrandan oluşan telefonun, olası bir kırılma durumunda değişim ücretinin yaklaşık 1200 Türk Lirası olduğu ortaya çıktı.

iPhone X ekranı 1200 TL'ye değişiyorFotoğraf: iPhone X'in ülkelere göre servis fiyatları

EN PAHALI FİYAT AB'DE

Türkiye fiyatı 300 Dolar olarak açıklanan servis ücreti dünya genelinde en ucuz ülkelerden biri. Hong Kong, Japonya, ABD, ve Birleşik Arap Emirliklerinde bu ücret en ucuz 270 Dolar seviyesini görürken en pahalı fiyat ise 370 Dolar ile AB bölgesi ülkelerine ait.

iPhone X ekranı 1200 TL'ye değişiyor

HEYECANLA BEKLENEN TELEFON İPHONE X

Apple severler tarafından merakla beklenen iPhone X aylardan beri takip ediliyor. Çıkışı ile birlikte geceden sabaha kadar kuyruklar oluşturan iPhone meraklıları telefonları alabilmek için birbirleriyle yarışmıştı.

Ortalama olarak 4 bin lirayı geçkin fiyatı ile satışa sunulan X modeli uğruna gece gündüz Apple Store önünde kamp kuran teknoloji çılgınları, telefonlarına kavuştuğunda ise zafer sarhoşu olmuştu.

 


İlginizi Çekebilir
Al Pacino kimdir
Karizmasından ödün vermeyen, yeteneği ile göz kamaştıran “The Godfather”, Al Pacino’nun hayat hikayesidir.
Ciguli kimdir
Gülüşüyle dünyayı tam tur dönebilecek, “Binnaz” şarkısıyla ölümsüzleşen adam, Ciguli’nin hayat hikayesidir.
Halit Atay kimdir
Belki adından çıkaramayacağımız,ama anılarına saygı duyacağımız adam,Atatürk’ün Aşçısı Halit Atay’ın hayat,biraz da anılarının hikayesidir.
Aşık Veysel kimdir
“Benim sadık yârim kara topraktır” diyerek gücünü kalbinde taşıdığını anlatan,gözüyle değil kalbiyle gören Aşık Veysel’in hayat hikayesidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Kural kimdir

Ahmet Kural kimdir

0
Oğulcan Engin kimdir

Oğulcan Engin kimdir

2
Petek Dinçöz kimdir

Petek Dinçöz kimdir

1
Hallac-ı Mansur kimdir

Hallac-ı Mansur kimdir

0
Maria Callas kimdir

Maria Callas kimdir

0
Hande Yener kimdir

Hande Yener kimdir

13
Ahmet Bedevi kimdir

Ahmet Bedevi kimdir

0