taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.571
USD
4,8705
EURO
5,6840
ALTIN
195,26
PETR
74,5000

iPhone X rekor kırdı

Apple fiyatlarında güncellemeye gitti. iPhone X fiyarı 8.599 TL olurken, ürünlere ortalama yüzde 25 zam geldi.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 01:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

DQ

Apple iPhone modeli telefonlarda büyük bir fiyat değişikliğine giderek rekor kırdı. iPhone'un son modeli X artık 8.599 TL oldu.

EN UCUZ iPHONE 5.199 TL

Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefon modellerinde büyük bir zama giderken, ortalama artışı yüzde 25'e çıkarttı.

Son ürün iPhone X'in 256 GB depolama alanına sahip olan cihazları en pahalı telefon oldu.

Türkiye'de satışa çıktığında 6.899 TL olan iPhone X, 8.599 TL oldu.

iPhone X aynı zamanda ülkenin en pahalı akıllı telefonu unvanını korudu.

iPhone 8'in 64 GB'lık modeli, 4.149 TL'den 5.199'a yükseldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
iPhone X rekor kırdı

iPhone X rekor kırdı

22
Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

Balyoz davası hakiminin tutukluluğu devam edecek

10
Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

6
Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

19
Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

5
Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

Antalya'da kaybolan turist oteli 7 saatte buldu

6
Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri telef oluyor

Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri telef oluyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM