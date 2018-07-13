iPhone X rekor kırdı

Apple iPhone modeli telefonlarda büyük bir fiyat değişikliğine giderek rekor kırdı. iPhone'un son modeli X artık 8.599 TL oldu.

EN UCUZ iPHONE 5.199 TL

Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefon modellerinde büyük bir zama giderken, ortalama artışı yüzde 25'e çıkarttı.

Son ürün iPhone X'in 256 GB depolama alanına sahip olan cihazları en pahalı telefon oldu.

Türkiye'de satışa çıktığında 6.899 TL olan iPhone X, 8.599 TL oldu.

iPhone X aynı zamanda ülkenin en pahalı akıllı telefonu unvanını korudu.

iPhone 8'in 64 GB'lık modeli, 4.149 TL'den 5.199'a yükseldi.